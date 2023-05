Championship, il Coventry raggiunge il Luton nello spareggio per la Premier

MIDDLESBROUGH (Inghilterra) - Sarà Coventry-Luton la sfida spareggio a Wembley per strappare il pass per la prossima Premier League. Una delle due raggiungerà Burnley e Sheffield United, già promosse nella massima competizione inglese con la conquista di primo e secondo posto durante la regular season, dopo la finale. A giocarsi la possibilità ci sarà dunque il Coventry di Mark Robins che dopo lo 0-0 casalingo dell'andata riesce a battere di misura il Middlesbrough di Carrick. A decidere la sfida una rete nella ripresa di Hamer.

Luton in finale: eliminato il Sunderland

La prima a raggiungere un posto nella finalissima di Wembley è stato il Luton che grazie ad una super rimonta è riuscito a sbarazzarsi del Sunderland. Dopo il ko per 2-1 in esterna sul campo dei Black Cats, prosegue la favola degli uomini di Rob Edwards, giunti sorprendentemente terzi al termine della stagione, che grazie alle reti dei difensori Gabriel Osho e Tom Lockyer proverà a conquistare una storica promozione in Premier League.