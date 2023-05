Haaland e il videogioco "imbarazzante": la rivelazione arriva sui social

MANCHESTER (Inghilterra) - Erling Haaland alla fine ha ceduto e ha svelato il videogioco con il quale si diletta: Minecraft! L'attaccante del Manchester City aveva glissato la domanda il giorno in cui aveva stabilito il nuovo record di gol realizzati in singola stagione (35): "Se festeggio a casa il traguardo? Sono molto felice di questo record ma non voglio pensarci e neppure ad altri. Ora torno a casa, mangio qualcosa e gioco ai videogiochi. Non dico quale se non mi prendono tutti in giro. Poi andrò a letto. Ecco come festeggio questo traguardo". Alla fine il norvegese ha deciso di svelarlo e lo ha fatto su Instagram pubblicando due storie: nella prima una schermata di gioco e poi un meme dove viene preso un suo outfit visto in questa stagione trasformato in uno del videogioco con l'iconica spada di diamanti.