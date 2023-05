Haaland e la fidanzata, l'incredibile look! In pigiama al party del City

MANCHESTER (INGHILTERRA) - È festa grande sulla sponda azzurra di Manchester. Per la nona volta nella sua storia, la terza consecutiva, la quinta negli ultimi sei anni, il City è campione d'Inghilterra. Stavolta, però, non è affatto stato semplice, con l'Arsenal che ha dominato fino a un certo punto della stagione lasciando presagire il ritorno al successo dei Gunners 19 anni dopo l'ultima volta. La squadra di Arteta, però, è calata alla distanza e i Citizens hanno avuto il merito di non mollare mai la rincorsa fino al trionfo finale diventato aritmetico con la sconfitta dei biancorossi in casa del Nottingham Forest (la squadra di Steve Cooper grazie a questo successo firmato Awoniyi ha raggiunto la salvezza). La squadra di Guardiola ha ricevuto le medaglie e la coppa l'indomani, in occasione del match interno contro il Chelsea vinto grazie alla rete di Julian Alvarez.