Chelsea, Mudryk nella bufera per un video in palestra

LONDRA (INGHILTERRA) - Nonostante il Chelsea abbia sborsato 70 milioni di euro più 30 di bonus per prelevarlo a gennaio dallo Shakhtar Donets, Mudryk fa parlare più per il suo atteggiamento fuori dal campo che per le prodezze dentro al rettangolo di gioco. Da quando è arrivato a Stamford Bridge, l'ucraino ha collezionato 16 presenze complessive, partendo soltanto sette volte nell'undici iniziale, senza mai trovare la via della rete. Il classe 2001, che con i Blues ha firmato un contratto di otto anni e mezzo a 7,5 milioni di euro all'anno, stavolta l'ha combina davvero grossa.

Mudryk, il video in palestra scatena i social

L'esterno, infatti, è finito nella bufera per aver pubblicato sul proprio profilo Instagram il video di un anziano signore che si allena al vogatore in palestra e oscurando una parte del corpo ha messo un punto interrogativo. La condanna degli utenti del social è stata unanime e a spiccare è il tweet del CEO di Gym Positivity, Joey Swoll, che ha commentato l'episodio così: "Quindi vedi quell'uomo in palestra che lavora sodo, cercando di migliorare se stesso con l'allenatore, si trova in una situazione imbarazzante, ma decidi di fare loro un video da postare sui social media per attirare l'attenzione. Davvero? Che c***o ti prende? Sei un calciatore professionista, giochi per il Chelsea in Premier League, è così che vuoi rappresentare te stesso e la tua squadra?". Una condanna senza se e senza ma. Ora Mudryk ha un'altra bella gatta da pelare oltre allo scarso rendimento in campo.