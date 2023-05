Liverpool, annata da dimenticare. Lo sfogo e l'autocritica di Salah

Una delusione cocente, senza neppure scendere in campo: il Liverpool non potrà più qualificarsi alla prossima Champions League. Ieri il Manchester United ha rifilato un sonoro 4-1 al Chelsea in quel di Old Trafford, salendo a quota 70 in classifica. Con una sola gara da giocare e con 66 punti in classifica, quindi, la squadra di Jurgen Klopp non può più matematicamente raggiungere il quarto posto occupato dai Red Devils.