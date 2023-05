Chelsea da incubo: 610 milioni sul mercato per… 22 sconfitte in stagione

Un mercato faraonico, ed è per questo che la delusione è ancora più cocente. Il Chelsea perde l'ennesima partita della stagione ad Old Trafford contro il Manchester United con un sonoro 4-1 . I Blues sono arrivati al sedicesimo ko in campionato, al dodicesimo posto con una sola partita da giocare e, dunque, mancando la qualificazione all'Europa. In tutto ques'anno le sconfitte, considerando tutte le competizioni, sono ben 22.

Chelsea, 22 sconfitte stagionali

Un numero di cadute impressionanti, specie per un club che ha speso sul mercato di riparazione milioni su milioni, per la precisione ben 610. Ben 16 ko in campionato, ma anche 4 in Champions League e 2 (in 2 partite) nelle Coppe di Lega. Che il Chelsea perdesse almeno 22 partite in una singola stagione non capitava dal 1978/79, quindi da più di 40 anni. E proprio in quel frangente la squadra londinese retrocesse dalla First Division, con un l'ultimo posto in graduatoria e con ben 27 sconfitte in campionato. A queste si aggiunsero, anche in quel caso, 2 sconfitte in 2 partite nelle Coppe di Lega, totalizzando 29 ko. Un precedente difficile da riproporre visto il momento storico della società, che può vantare una proprietà solida, nonostante ciò quest'anno il Chelsea ci è andato veramente vicino.