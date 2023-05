Luton in Premier League! Battuto il Coventry ai rigori

Coventry-Luton, tabellino e statistiche

Luton in Premier League: Coventry ko ai rigori

Perde subito Lockyer per infortunio il Luton che però non demorde e al 23' passa: Adebayo show sull'out di sinsitra, imbucata per Clark che di sinsitro punisce sul primo palo. Adebayo ancora e Morris sfiorano anche il raddoppio, mentre l'unica soluzione del primo tempo targata Coventry è affidata ad Hamer che da dentro l'area spara in curva. Nella ripresa riparte ancora bene il Luton, ma al 66’ torna tutto in equilibrio: lavoro perfetto di Gyokeres che libera Hamer dal limite, destro all’angolino e risultato in parità. Il tifo Sky Blues prende coraggio e anche i giocatori in campo con Godden che sfiora il sorpasso mandando alto di poco. Gli Hatters si rianimano a provano a ripassare in avanti, ma la difesa di Robins resiste e si va ai supplementari. Al 101’ il portiere del Luton Horvath accusa un problema ma resta in campo, mentre al 114’ è un fallo di mano a negare a Taylor e al popolo arancio del Luton di festeggiare subito la promozione. Si decide allora tutto ai rigori dove è l'errore di Dabo al tentativo numero 12 della serie a decretare il ritorno del Luton, dopo 31 anni, in Premier League.