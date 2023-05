Premier League: Tottenham fuori dall’Europa, Leicester e Leeds retrocedono

LONDRA (Inghilterra) - Si chiude la Premier League che nel 38° turno regala gli ultimi verdetti con il Tottenham fuori dall'Europa e il Leicester che a 7 anni dalla vittoria del campionato retrocede in Championship insieme al Leeds. La stagione tormentata degli Spurs, con l'esonero in corsa di Antonio Conte, si chiude con una vittoria che non vale però il settimo posto e l'accesso alla prossima Conference League. Il poker di Kane e compagni mette fine ai sogni salvezza del Leeds ma non bastano ad evitare l'esclusione dalle competizione europee. A qualificarsi è l'Aston Villa che non sbaglia il match interno con il Brighton di De Zerbi (già sicuro dell'Europa League). Insieme ai Whites salutano la Premier League le Foxes che battono 2-1 il West Ham, prossimo avversario in finale di Conference con la Fiorentina, ma restano dietro all'Everton che con Doucoure passa sul Bournemouth.

Il City chiude la Premier con una sconfitta

Negli altri match i campioni del City, proiettati alla finale di Champions League contro l'Inter, cadono per 1-0 con il Brentford: ampio turnover per Guardiola che lascia a riposo Haaland, De Bruyne e Bernardo Silva. Manita per l'Arsenal contro il Wolverhampton, successo anche per il Manchester United che passa per 2-1 contro il Fulham. Insieme a Citizens, Gunners e Red Devils in Champions League ci sarà il Newcastle che chiude il campionato con un 1-1 contro il Chelsea. 4-4 spettacolare per il Liverpool (quinto classificato) contro il retrocesso Southampton, chiude il quadro l'1-1 tra Crystal Palace e Nottingham.