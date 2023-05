Chelsea, Pochettino nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

LONDRA (Inghilterra) - Ufficiale, Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Chelsea . Il club inglese ha comunicato la scelta della nuova guida tecnica in vista della prossima stagione, l'ex allenatore del Tottenham ha firmato un contratto da 2 anni con opzione per gli anni successivi ed inizierà la sua avventura al comando dei Blues a partire dal 1° luglio . Il suo staff sarà composto da: Jesus Perez , Miguel d’Agostino , Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino . L'allenatore argentino sarà chiamato a riscattare la desolante stagione 2022-23 che ha visto il Chelsea chiudere al 12° posto (44 punti) con il record storico di 16 sconfitte.

Chelsea, la scelta di Pochettino: "Processo diligente e ponderato"

Laurence Stewart e Paul Winstanley (area tecnica) hanno commentato così l'arrivo dell'ex Tottenham: "L'esperienza, gli standard di eccellenza, le qualità di leadership e il carattere di Mauricio serviranno bene il Chelsea Football Club per il nostro futuro. È un allenatore vincente, che ha lavorato ai massimi livelli, in più campionati e lingue. La sua filosofia, l'approccio tattico e l'impegno per lo sviluppo lo hanno reso un candidato eccezionale". Mentre la proprietà comandata dal proprietario Todd Boehly: "La squadra sportiva ha condotto un processo diligente e ponderato di cui il Consiglio è orgoglioso. Siamo lieti che Mauricio si unisca al Chelsea. Mauricio è un allenatore di livello mondiale. Non vediamo l'ora di averlo a bordo”.