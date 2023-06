FA Cup, City batte United: Guardiola con l'Inter per Champions e Triplete!

LONDRA (Inghilterra) - Il Manchester City di Pep Guardiola vince l' FA Cup 2022-23 grazie al successo in finale contro il Manchester United in quello che è stato il 1° derby di Manchester nella storia della competizione. A Wembley i Citizens si sono imposti per 2-1 nel segno del capitano Ilkay Gundogan . Per il Manchester City si tratta della 7ª FA Cup vinta nella sua storia (raggiunto l'Aston Villa), del 13° titolo sotto la guida di Guardiola e 2° trofeo stagionale con adesso l'obiettivo "treble" (triplete) ad una sola vittoria ovvero la finale di Champions League di sabato 10 giugno contro l'Inter ad Istanbul.

Manchester City-Manchester United 2-1, tabellino e statistiche

City-United 2-1, la partita

Avvio shock per i Red Devils, neanche un minuto sul cronometro che De Bruyne fa la sponda per Gundogan che dal limite dell'area, al volo, di collo destro, batte un impotente De Gea per l'1-0 City dopo 15" dal fischio d'inizio! Lo United però non si scoraggia, soffre ma alla prima occasione fa male: mano di Grealish in area, il Var conferma il calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes al 33' per l'1-1 con anche un momento di tensione. Ad inizio ripresa il City ripropone ancora lo stesso copione del primo gol: assist di De Bruyne su punizione e botta al volo, questa volta di sinistro, ancora di Gundogan al 51' per il nuovo vantaggio per i ragazzi di Guardiola. Lo United fa tremare il CIty solo al 72' quando il tiro da fuori area di Garnacho accarezza il palo destro.