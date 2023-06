Manchester City, la classe di Guardiola: perde bene, vince meglio

Ci ha provato, e molto,, il Nick Fury del calcio. L’ha rifatto, ha risollevato la Coppa per club più importante della Vecchia Europa, la sua terza da allenatore. E mentre in molti, moltissimi, in campo e non solo, si lasciavano andare alle lacrime, dettate da un’emozione fortissima, lui ridacchiava orgoglioso di sé e della sua banda di Avengers, di Supereroi del football. Oggi sarà il loro grande giorno: ilnel pomeriggio si godrà ilcon la sua gente, anche con tutti quelli che a Istanbul non hanno potuto esserci, sfilando per le vie del centro di Manchester con un bus scoperto a due piani. Non è mai ruffiano e mai bugiardo, Pep Guardiola. Nella vittoria come nella sconfitta. Il modo che ha di analizzare le partite è, semplicemente, del tutto razionale: «Sono contento, ovvio, ma devo ancora metabolizzare quanto accaduto - racconta in conferenza poco dopo la premiazione -. Ho la tranquillità di sapere che poteva succedere di tutto, poteva segnaree il match sarebbe finito ai supplementari. Oppure potevamo realizzare noi il 2-0 con quell’azione di: avremmo vinto in maniera più comoda, rotonda. Una partita come è stata la finale con l’Inter assomiglia tantissimo al lancio di una moneta, a giocarsela a testa o croce, insomma. È per questo che io amo sempre ripetere che è il campionato dove si vede realmente la forza di una squadra, laè così, 50% di chance a testa... Due anni fa ho perso contro ile sembrava avessi sbagliato tutto. Oggi, invece, sembra tutto perfetto, eppure potevamo perdere. Dite che adesso sono più saggio? Cosa avreste affermato se Ederson non avesse fatto quella parata? Dite quello che volete: l'importante è che noi Citizens siamo sempre stati in alto negli ultimi 7-8 anni. Voglio fare i complimenti all'Inter. Hanno confermato d’essere fortissimi, ma ne ero certo . So perfettamente come si sentono e come vivranno le prossime ore, i prossimi giorni: ci sono passato solamente due anni fa. I nerazzurri, però, devono pensare che sono la seconda squadra più forte d'Europa, mica è poco. Devono saperlo. Devono ricordarselo sempre. Fisicamente sono fortissimi, è apparso chiaro a tutti che non riuscivamo a fare il nostro gioco: abbiamo fatto fatica perchésaltava Rodri quando pensavamo lo facesse...Il calcio italiano è sempre quello: mica è un caso se avete avuto una rappresentante in ogni finale di Coppa continentale. Pensate di essere ancora anni luce in ritardo rispetto alla? Bisogna viaggiare, uscire per capire: troppo spesso tendiamo a parlare esageratamente male di noi stessi. Invece ogni Paese ha la sua particolarità: vedo cose dell'Inter, dele delche mi fanno esclamare “Questi sono bravi”. E a, dal cuore, voglio dire una cosa: tornerà in finale. Credetemi». E se lo dice, con questa sicurezza, Pep Guardiola, il mago di Santpedor, Catalunya, il Nick Fury del football, colui che ha appena vinto la sua 3ª Champions League come tecnico, beh allora Simone da Piacenza, Pianura Padana, può guardare il futuro, suo e dell’Inter, con meno tristezza.