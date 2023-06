"Guardiola vuole la Serie A: decisa la data dell'addio al City"

Pep Guardiola sarebbe intenzionato a lasciare il Manchester City alla scadenza del suo contratto, ovvero tra due anni. L'allenatore spagnolo, fresco vincitore del Treble con il suo City, avrebbe quindi deciso di cambiare aria nell'estate del 2025 e terminerà il suo mandato dopo nove anni. Prima dei Citizens, Guardiola ha allenato Barcellona e Bayern Monaco e si pensava che, dopo aver lavorato in Premier League, avrebbe voluto allenare un club in Italia per raggiungere l'ambizione di vincere in tutti e quattro i maggiori campionati europei e non solo.