City a processo, una Champions di scheletri e uno strano giro di miliardi

Assieme alla prima e agognata Champions League della sua storia quasi centotrentennale, in casa Manchester City è arrivata anche la comunicazione dell’ennesimo procedimento giudiziario a carico della proprietà emiratina del club. Mentre sul fronte interno gli avvocati dei neo-campioni d’Europa hanno ultimato la strategia e presentato ricorso per replicare alle articolate accuse della Premier League su 115 violazioni delle norme economico-finanziarie, sul fronte internazionale andranno a processo lunedì prossimo in Svizzera (Tribunale Penale Federale di Bellinzona). Sotto la lente d’ingrandimento della giustizia elvetica ci sono commissioni “bizzarre” alla banca privata ginevrina Lombard Odier (patrimonio di 200 miliardi di franchi) a nome di Youssef Al Otaiba, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington.