City, maxi festa post Inter: Haaland fa after, Grealish in sedia a rotelle

Un Treble da sogno per il Manchester City conquistato insieme alla finale di Champions di Istanbul vinta contro l'inter grazie alla rete di Rodri. Dopo Premier League ed FA Cup i giocatori dei citizens hanno voluto festeggiare in grande stile l'1-0 contro la formazione nerazzurra che li ha consegnati alla storia. Una festa iniziata dagli spogliatoi della città turca sabato e terminata quattro giorni dopo con Grealish, capo popolo degli Sky Blues, e ultimo highlander a cedere solamente nella mattinata di martedì. Una festa folle seguita sui social e dai media inglesi che negli spogliatoi ha immortalato i giocatori iniziare ad esultare con birre e champagne per poi protrarre la festa fino a notte fonda in un club e in compagnia alla star della Formula 1 George Russell. Tempo a disposizione molto stretto per la banda Guardiola con l'immmediato rientro domenica mattina a Manchester: Ederson è stato ripreso nel lasciare l'abergo la mattina con una birra ancora in mano, e il duo Grealish-Haaland ha condotto l'after-party in aeroporto con sigaro di lusso per l'attaccante norvegese e megafono nella mani del talento inglese a scatenare i tifosi.

City, la folle festa di Grealish e compagni

Al pranzo organizzato dal club si sono presentati solo De Bruyne, Gundogan e Ortega, gli altri erano a riposare prima di volare ad Ibiza. Grealish, Walker, John Stones, Manuel Akanji, Ruben Dias e Bernardo Silva sono volati sull'isola per una festa intensa, ma lampo: il loro jet privato è atterrato a mezzanotte nel lussuoso Ushuaia Beach Hotel dove era stato prenotato un intero piano. Il rientro a Manchester è avvenuto alle ore 10, poco prima della parata con il bus per le vie della città, ma le condizioni di Grealish in aeroporto non erano certo delle migliori e sambra gli sia stata persino offerta una sedia a rotelle dal personale dell'aeroporto che lo ha visto lottare per restare in piedi. Sotto la pioggia di Manchester i giocatori hanno potuto sfilare in mezzo ai tifosi e per Grealish è tornato il tempo di guidare i festeggiamenti con Phillips a rfiornirlo di vodka davanti alla folla in festa. Il tutto si è concluso tra lunedì sera e martedì mattina con l'ultima nottata al Depot Mayfield di Manchester dove si sono ritrovati tutti i giocatori. De Bruyne, Gundogan, Riyad Mahrez si sono presentati per un'ultima sessione di festa, ma a capeggiare ancora nella notte alcolica fino alle prime ore del mattino solo un intramontabile Grealish che ha dimostrato di essere un vero showman di questo storico Treble. Su Twitter il 10 dei citizens ha voluto concludere con un ultimo messaggio: "Appendere al Louvre", riferendosi ad un suo scatto a petto nudo sul bus della sfilata.