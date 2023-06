Everton, è caos: Ancelotti porta il club in tribunale!

L' Everton è stato citato in giudizio da Carlo Ancelotti e tre membri del CdA si sono dimessi: l'amministratore delegato Denise Barrett-Baxendale , il direttore finanziario Grant Ingles e la leggenda del club Graeme Sharp , che aveva un ruolo non esecutivo.

Ancelotti, alla guida dei The Toffees dal dicembre 2019 e giugno 2021, ha portato il suo ex club all'Alta Corte per la presunta violazione di "contratti e accordi commerciali generali".

Ancelotti fa causa all'Everton: il motivo

Come spiegato dall'autorevole Daily Mail: "La disputa tra Ancelotti (che ha ricordato Silvio Berlusconi nel giorno della sua scomparsa) e l'Everton riguarda una questione fiscale legata al pagamento di un bonus di 2 milioni di sterline che gli era stato versato. L'ultima cosa di cui ha bisogno un club che negli ultimi anni è stato ostacolato da difficoltà finanziarie".