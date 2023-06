“Maresca lascia Guardiola? Dal triplete con il City alla Championship"

Dopo la retrocessione in Championship, i dirigenti del Leicester si sono messi al lavoro per puntellare la rosa e soprattutto per trovare una nuova guida tecnica. Il contratto di Dean Smith scade il prossimo 30 giugno e le foxes hanno già stilato una serie di nomi per sotituirlo. Stando al Sun, uno dei candidati sarebbe Enzo Maresca, che si è appena laureato campione d'Europa con il Manchester City.