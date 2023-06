Spiderman Son, il coreano del Tottenham entra anche nei cinema

C'è anche Son in "Spiderman: Across the Spider-verse". L'attaccante del Tottenham compare nel film che va ad arricchire la saga legata al leggendario protagonista della Marvel.

Il film è uscito qualche settimana fa in Italia e sta riscuotendo un grande successo ai botteghini. La pellicola ha regalato un sorriso anche ai tifosi del club inglese e al calciatore sudcoreano. Son versione Spiderman: quando compare nel film Son "entra in scena" nella scena in cui Miles Morales, lo Spiderman del film animato, entra nella stanza che condivide con l'amico coreano-americano Ganke Lee. Alle sue spalle, mentre gioca ai videogiochi, si vede in bella vista un poster di Heung-Min Son con la maglia del Tottenham.

Son, il Tottenham e l'amore per Spiderman (con tanto di esultanza) Son ha visto esaudito un sogno. Non ha mai nascosto la sua passione per Spiderman e più di una volta ha esultato ai suoi gol mimando il gesto del lancio della ragnatela. Son è, inoltre, un grande amico di Tom Holland, l'attore che interpreta Spidey nella "vita vera". Nel 2021, quando uscì "Spiderman No Way Home", Son e Holland erano stati protagonisti di un'intervista sul canale ufficiale del Tottenham Hotspur interrogandosi a vicenda su calcio e Spiderman.

