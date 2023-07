Tonali gela il Milan: "Interesse Newcastle? L'ho preso subito bene"

Prima intervista al sito ufficiale del Newcastle per Sandro Tonali . L'ex centrocampista del Milan ha esordito spiegando: "Sono felice, sto bene. Mi hanno accolto alla grande come se fossi qui da anni. È stato un bell'inizio".

Sull'addio al Milan: "In rossonero ho fatto un percorso che si è concluso con la semifinale di Champions League . Andare via è stata una delle decisioni più difficili da quando sono calciatore, ma andava fatto ed era arrivato il momento di farlo".

Tonali è poi andato tra le pieghe della sua cessione al club inglese, che ha fatto infuriare i tifosi del Milan e finire in trend su Twitter l'hashtag #CardinaleOut .

Tonali con la mente alle prime partite al St James' Park

Tonali ha parlato anche di come si immagina le prime partite al St James' Park: "Giocare nella maggior competizione europea è qualcosa di speciale, sarà complicato e difficile. Dovremo solamente scendere in campo per voler spaccare tutto e sono sicuro che faremo una grande stagione".