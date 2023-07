Così Boehly ha distrutto il Chelsea di Abramovich

Alla fine della primavera 2021, il Chelsea superò in finale di Champions il Manchester City . Questa la formazione titolare schierata, al Do Dragao di Oporto, da Thomas Tuchel secondo i canoni del 3-4-2-1: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. A dare il contributo a gara in corso subentrarono Christiansen, Pulisic e Kovacic. In panchina, invece, Caballero, Kepa, Zouma, Marcos Alonso, Emerson, Gilmour, Hudson-Odoi, Ziyech e Giroud.

A decidere l'incontro la solidità difensiva dei Blues e la rete di Kai Havertz pochi minuti prima dell'intervallo. Di questi 23, 17 fanno già parte della storia del Chelsea e solo quattro hanno qualche possibilità di cominciare la stagione agli ordini di Mauricio Pochettino: Kepa, Thiago Silva, Reece James e Ben Chilwell, perché Hakim Ziyech e Christian Pulisic hanno i giorni contati a Stamford Bridge.

Chelsea distrutto, ecco come

Prova ne sia che l'esterno d'attacco marocchino era volato in Arabia Saudita per sostenere le visite mediche con l'Al-Nassr, senza però riuscire a convincere lo staff medico del club in cui milita Cristiano Ronaldo, che l'ha rispedito al mittente. Per quanto riguarda l'attaccante a stelle e strisce, invece, il Chelsea è vicinissimo all'accordo con il Milan, che si è già fatto carico di Ruben Loftus-Cheek. Una piazza pulita cominciata la scorsa estate quando, poco dopo aver completato l’acquisto del club, Todd Boehly decise di licenziare il tecnico tedesco, uno che ci aveva messo poche settimane a ricostruire una squadra alla sbando, dandole un’identità chiara. Talmente chiara che le permise di conquistare, sei mesi più tardi, il titolo di campione d’Europa, il secondo della storia Blue. La sensazione, a poco più di un anno dalla sua irruzione, è che la missione affidata da un fantomatico grande fratello a Boehly sia quella di cancellare, il più in fretta possibile, ogni traccia di Roman Abramovich.

Crisi Chelsea, i soldi buttati e le parole di Drogba

E la verità è che l’imprenditore statunitense, dopo aver speso 700 milioni di euro in un due sessioni e uno spicchio di mercato (incassandone, nello stesso periodo, poco meno di 300), è vicinissimo al proprio obiettivo e non sembra importargli più di tanto che, per portare a termine il proprio compito, abbia distrutto un progetto sportivo che, per continuare a dare i propri frutti, aveva soltanto bisogno di essere assecondato. Invece oggi, quando i tifosi immaginano la realtà del proprio club, lo fanno in termini orwelliani. Una vera e propria ‘distopia blue’ che, oltre ad aver inghiottito più di due dozzine di calciatori e un paio di allenatori (ricompensati, quantomeno, con buonuscite milionarie), sembra destinata ad auto-alimentarsi: «Non riconosco più il mio club - ha ammesso, lo scorso mese di aprile, Didier Drogba -. Si dovrebbe tornare ai principi e ai valori di Abramovich». 1984? No, 2023, ma cambia poco: ed è per questa ragione che, ben presto, anche Pochettino potrebbe diventare «un nemico del popolo».