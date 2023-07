Phillips, l'amara replica a Guardiola e quel commento sul suo peso

"Non è infortunato. È arrivato sovrappeso. Non so, non è arrivato nelle condizioni di fare allenamenti e giocare". Così Pep Guardiola, esattamente il 24 dicembre, commentava la forma fisica di Kalvin Phillips , appena rientrato dal Mondiale in Qatar con l'Inghilterra.

A distanza di diversi mesi, e chiusa la stagione con un fantastico Triplete, il classe '95 è tornato sull'argomento e ai microfoni di BBC Radio 5Live ha replicato: “Per me non ero in sovrappeso, ma ovviamente il manager l'ha vista in un modo molto diverso. Ho fatto del mio meglio per mettermi il più in forma possibile. È stato un po' difficile da accettare solo per quanto era sovradimensionato e per quante persone hanno iniziato a parlarne. Sono stato in panchina per la partita del Leeds subito dopo e da allora sono stato in forma in ogni partita. È stato un malinteso tra me e alcuni membri dello staff".

Kalvin Phillips e la difficile prima stagione al City: i numeri

Acquistato la scorsa estate dal Leeds per 45 milioni di sterline (52 milione di euro), la prima stagione al Manchester City del centrocampista è stata caratterizzata da una lunga serie di problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per diversi mesi. Nell'anno d'esordio all'Etihad ha infatti collezionato appena 21 presenze in tutte le competizioni per un totale di soli 593' in campo. Insomma, visto il clamore causato dal suo arrivo e la cifra sborsata dal Manchester City, ci si aspettava molto di più. Phillips ha così deciso di parlare della difficile prima stagione alla corte dei campioni d'Europa raccontandosi senza veli nel suo prossimo documentario "Kalvin Phillips: The Road to City", che andrà in onda su Amazon Prime dal 19 luglio.