Rice, altra follia Premier: dal West Ham all’Arsenal per 120 milioni

Nella nota del club londinese non viene citata la squadra in cui, il prossimo anno, giocherà Rice che sarà l'Arsenal, da cui ancora si aspetta l'ufficialità dell'operazione da 120 milioni di € condotta in porto dal club allenato da Arteta. Nel comunicato ufficiale, gli Hammers salutano così uno dei loro migliori giocatori degli ultimi anni, con il quale hanno vinto l'ultima edizione della Conference League, battendo in finale la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Rice, il comunicato del West Ham

"Il West Ham United può confermare che è stato raggiunto un accordo affinché Declan Rice lasci il club per una quota di trasferimento record per il Regno Unito. Il 24enne centrocampista inglese lascia gli Hammers dopo aver collezionato un totale di 245 presenze in prima squadra con il club, l'ultima delle quali si è conclusa in gloria il mese scorso quando ha alzato il trofeo della UEFA Europa Conference League a Praga per porre fine alla nostra attesa di 43 anni per un grande onore". Sono arrivate anche le parole del presidente Sullivan: "Mi dispiace vedere Declan lasciarci. Vorrei chiarire ai nostri sostenitori che non volevamo venderlo. Volevamo costruire la nostra squadra attorno a lui e abbiamo fatto una serie di migliori offerte di contratto a lungo termine per assicurargli il futuro. Se ne va con i sinceri ringraziamenti, avendo guadagnato il suo posto nella storia insieme ai grandi Bobby Moore e Billy Bonds come gli unici giocatori ad aver capitanato il West Ham United a un trofeo importante".

Cessione Rice, le parole di Moyes

Sulla cessione del 24enne di Kingston upon Thames, si è espresso anche il tecnico Moyes: "Vorrei ringraziare personalmente Declan per tutto quello che ha fatto durante la sua permanenza qui. Il West Ham United è un club enorme e nessun giocatore è mai stato più grande del club. Il nostro obiettivo ora è quello di costruire sul successo che abbiamo ottenuto la scorsa stagione, continuando a far crescere i migliori giovani talenti grazie alla nostra accademia di successo".