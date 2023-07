Leeds, finisce l'era Radrizzani: nuova proprietà per il club

Il Leeds ha salutato l'ex presidente Andrea Radrizzani e ha annunciato il passaggio di proprietà ai 49ers Enterprises . La nuova società, che detiene anche delle quote nella franchigia dei Philadelphia in NBA, è diventata così socio di maggioranza dopo aver fatto da partner per diversi anni. La Lega inglese ha approvato la transizione della proprietà che, dunque, passa di mano visto che Radrizzani nelle ultime settimane ha deciso di salvare la Sampdoria e prelevare il club blucerchiato dopo la retrocessione in Serie B.

Lo stesso presidente ha parlato così della nuova proprietà inglese: "È stato un onore guidare il Leeds United negli ultimi sei anni e trascorrere così tanto tempo con la migliore tifoseria del mondo. 49ers Enterprises è stato un partner fantastico per anni e sono fiducioso che porteranno Leeds al livello successivo". Società in cui pochi giorni fa è entrato come socio anche Russel Westbrook. A comunicare la notizia è stata lo stesso club con una nota sul proprio sito ufficiale.

Leeds, comunicato 49ers Enterprises

Di seguito il comunicato del club inglese: "Oggi, il Leeds United Football Club può annunciare che la EFL ha approvato la vendita del Club a 49ers Enterprises, aprendo la strada all'immediata transizione di proprietà. Paraag Marathe, precedentemente Vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione del Club, assumerà la carica di Presidente del Leeds United. In questo ruolo, Marathe supervisionerà tutti gli aspetti del Club, comprese le operazioni calcistiche e commerciali, e guiderà la strategia per lottare per la promozione in Premier League nella stagione 2023-2024. Marathe prende il posto di Andrea Radrizzani, proprietario di maggioranza del Leeds United dal 2017. Angus Kinnear, CEO del Leeds United e membro del consiglio di amministrazione, rimarrà nella sua posizione attuale e continuerà a dirigere le operazioni quotidiane del Club. Rudy Cline-Thomas, Fondatore e Managing Partner di MASTRY, entrerà a far parte del Consiglio come Co-Proprietario e Vice Presidente del Club".

Leeds, le parole di Marathe

Dopo il comunicato del club sono arrivate anche le parole del neo presidente, Paraag Marathe: "Questo è un momento importante per il Leeds United e siamo già al lavoro. Questa transizione è un reset necessario per tracciare un nuovo corso per il Club. Abbiamo già nominato un manager della prima squadra molto rispettato con un track record di successi, e siamo fiduciosi che il Leeds schiererà una squadra competitiva per lottare per la promozione la prossima stagione. È un privilegio portare questa torcia perché so che abbiamo la responsabilità di garantire che questo Club renda orgogliosi il nostro staff, i giocatori, i tifosi e le comunità di Leeds e Yorkshire".