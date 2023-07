City, Haaland subito in forma: doppietta contro Yokohama

TOKYO (Giappone) - Il Manchester City campione d'Europa è impegnato in Giappone ed Erling Haaland ha già timbrato il cartellino. Nel primo match della "J League World Challenge" contro i padroni di casa del Yokohama Marinos (campioni nazionali in carica) il norvegese è entrato nella ripresa e ha realizzato una doppietta nel successo per 5-3 dei Citizens che erano andati all'intervallo sul 2-2 nella cornice dei 61 mila spettatori presenti al Tokyo National Stadium. Haaland ha fatto il suo ingresso al 46' e dopo appena 6 minuti è andato a segno su assist di Foden: filtrante in area, stop e diagonale mancino per il 3-2. Al 92' invece è stato di Cancelo l'assistenza per l'ex Dortmund che ha solo dovuto appoggiare in rete da pochi passi. Il City affronterà il 26 luglio il Bayern Monaco ed il 30 l'Atletico Madrid.