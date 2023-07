"In Premier sarà recuperato anche il tempo perso nei festeggiamenti"

La Premier League è pronta a sdoganare definitivamente i maxi recuperi . Secondo quanto riferisce il "The Guardian", infatti, dalla prossima stagione: "Il tempo esatto perso durante i festeggiamenti per i gol sarà cronometrato dagli arbitri" .

Si giocheranno tutti i minuti durante i quali, dopo un gol, la partita non avrà modo di riprendere: un'ulteriore misura per contrastare gli escamotage per arrivare alla fine dei match senza permettere agli avversari di tentare di rimontare.

Premier League, guerra aperta a ogni tipo di perdita di tempo

Il The Guardian spiega che i nuovi regolamenti, concordati dal legislatore Ifab e dal Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), entreranno in vigore quando la English Football League riprenderà le sue attività, ovvero a partire da venerdì prossimo con l'inizio della nuova stagione di Premier League.

Il PGMOL vuole così compiere un altro passo in avanti finalizzato garantire la fluidità del gioco oltre all'indirizzo di tenere alta la soglia di tolleranza dei contatti prima di fischiare per concedere punizioni e calci di e rigore.

È, dunque, da mettere in preventivo che le partite durino più a lungo come visto ai Mondiali maschili e femminili. Il The Guardian aggiunge: "Si spera che le regole aumentino la quantità di tempo in cui la palla è in gioco a fronte di un gioco effettivo stimato in soli 51 minuti nel caso limite: il pareggio dell'Arsenal con il Newcastle a gennaio".

Inoltre, Opta ha calcolato che in Premier League il gioco effettivo medio durante le partite, nella scorsa stagione, è stato di 54 minuti e 49 secondi. Si andrebbe, dunque, verso un cambio della politica di aggiungere un tempo nominale per eventi come gol e successive celebrazioni, sostituzioni e infortuni, per rigori e i cartellini rossi: i classici 30 secondi.