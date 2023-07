Manchester United, da Adidas follia sponsor: un miliardo di euro!

I Red Devils continueranno a vestire i kit firmati dal marchio tedesco fino al 2035 ed incasseranno oltre un miliardo di euron una cifra pazzesca che andrà a rafforzare le casse dello United. Il precedente contratto, stipulato nella stagione 2015-'16, era del valore di 750 milioni di sterline, più di 800 milioni di euro, ma ora il nuovo accordo è destinato a stracciare ogni tipo di record, anche per la Premier League stessa. Lo United ha affermato che il nuovo accordo ha "una garanzia in contanti minima di 900 milioni di sterline, soggetta a determinati aggiustamenti". Secondo l'ultimo rapporto annuale, l'accordo originario con Adidas lega una parte dei pagamenti annuali alla partecipazione del club alla Champions League. Se ciò non avvenisse per due stagioni consecutive i versamenti si ridurrebbero del 30%.

Accordo United-Adidas, la nota del club

Questa la nota del club per annunciare il prolungamento del contratto: "Adidas e il Manchester United Football Club sono lieti di annunciare l'estensione di una delle partnership più entusiasmanti nello sport mondiale. Il Manchester United ha avviato uno storico accordo con Adidas all'inizio della stagione 2015/16, ritrovandosi dopo 23 anni. Nelle stagioni che sono seguite, Adidas e Manchester United hanno entusiasmato i fan di tutto il mondo con iniziative lungimiranti, design iconici in campo e abbigliamento culturale preferito dai fan. Il nuovo accordo aumenta l'attenzione sulla squadra femminile del Manchester United sin dalla loro reintroduzione nel 2018, continuando l'impegno del Manchester United e di Adidas per portare avanti il ??gioco femminile".