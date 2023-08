Onana, a Manchester subito figuraccia: gol subito da centrocampo

L'esperto attaccante dei francesi lo ha beffato con un bel pallonetto dalla lunga distanza. L'abitudine del camerunense di giocare molto lontano dai pali, questa volta lo ha punito.

Onana e il brutto esordio all'Old Trafford

"Chi ben cominicia è a metà dell'opera" - Onana dovrà smentire anche questo modo di dire. Alla sua prima gara all'Old Trafford, di fronte a migliaia di spettatori non ha risposto presente. Certo avrà modo di riscattarsi subito in campionato, quando le partite conteranno e varranno tre punti. La prima sarà contro il Wolverhampton, un avversario ostico, dove spesso il portiere ha fatto la differenza nel salvare il risultato. L'ex Inter dovrà fare di meglio, per far capire ai tifosi il suo vero valore.