Diretta Manchester City-Arsenal ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (INGHILTERRA) - Alle ore 17 , a Wembley, Manchester City e Arsenal si sfidano nella finale di Community Shield , l'evento che apre la stagione in Inghilterra. Si ritrovano una contro l'altra le due formazioni protagoniste della passata Premier League , con i Gunners capaci di dominare per 248 giorni prima di farsi beffare nel finale dai Citizens.

"Vogliamo lottare su tutti i fronti per vincere trofei e dimostrare che quello che abbiamo fatto l'anno scorso non è stato un caso", commenta il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta, allievo di Pep Guardiola. "Siamo molto contenti di giocare una finale e di avere l'opportunità di vincere un trofeo contro quella che è la squadra da battere", continua. "Normalmente quando vinci i titoli che abbiamo vinto noi ti danno la possibilità di giocare per ottenerne nuovi. Ci proveremo. Abbiamo finito due settimane dopo l'Arsenal e ricominciato due settimane dopo. Non siamo nel migliore stato di forma, ma è una finale, e speriamo che la nostra mentalità possa aiutarci a vincere il titolo", la replica dell'allenatore del Manchester City.

