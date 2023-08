Guardiola furioso dopo il ko in Community Shield: "Ma chi fa le regole..."

Pep Guardiola non ci sta. La sconfitta in finale di Community Shield brucia tanto. Il Manchester City ha perso ai calci di rigore, a Wembley, il primo trofeo stagionale contro l'Arsenal. Una beffa per la squadra di Guardiola, che fino al 56' della ripresa stava vincendo 1-0 per una rete di Palmer al 32', su assist di Kevin De Bruyne, ma una rete di Trossard, con deviazione decisiva di un difensore ha portato al pareggio in extremis e quindi subito ai rigori.