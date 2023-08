Chelsea, altra pioggia di soldi: nuovo sponsor, 50 milioni l'anno

LONDRA (INGHILTERRA) - Nelle casse del Chelsea è in arrivo una pioggia di soldi, per l'esattezza 50 milioni di euro provenienti dal nuovo sponsor Infinite Athlete . Una boccata d'ossigeno importante per i Blues il cui contratto di partnership con Tre è scaduto al termine della scorsa stagione.

L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con una fonte vicina al Daily Mail che ha rivelato che si attende solo l'approvazione della Premier League. Dopodiché la squadra di Pochettino potrà esibire il nuovo sponsor sulle maglie, con l'esordio che potrebbe arrivare proprio in occasione della prima di campionato, quando il Chelsea ospiterà a Stamford Bridge il Liverpool di Jurgen Klopp (domenica 13 agosto alle 17.30).

Infinite Athlete: servizi e giro d'affari

Il colosso americano ha in programma di diventare un attore importante nel calcio mondiale, fornendo dati sui giocatori a prezzi accessibili ai club e consentendo ai tifosi di guardare le partite da più angolazioni della telecamera. Nel caso del Chelsea, il nuovo allenatore Pochettino e il suo staff disporranno dei dati di intelligenza artificiale all'avanguardia di cui hanno bisogno per gestire al meglio la loro squadra. Infinite Athlete, la società madre di un altro partner del Chelsea, Tempus Ex, ha già enormi accordi di sponsorizzazione con la NFL e la US Collegiate Pac-12 Conference e la collaborazione con il club inglese è partita all'inizio di quest'anno. Grande soddisfazione per il nuovo amministratore delegato del Chelsea FC, Chris Jurasek.

