Guardiola fuori controllo: urla verso Haaland e schiaffo alla telecamera

Il Manchester City ha iniziato la Premier League così come l'aveva interrotta: vincendo. I Citizens, nella prima partita del nuovo campionato, si sono imposti per 3-0 contro il Burnley , con tanto di debutto (a gara in corso) di Gvardiol , neo acquisto e difensore più caro di sempre.

Protagonista della partita, nemmeno a dirlo, Erling Haaland. L'attaccante norvegese ha subito indirizzato la partita con una splendida doppietta nel primo tempo. Due gol che evidentemente, però, non sono bastati a Pep Guardiola...

Guardiola-Haaland e il colpo alla telecamera

Alla fine della prima frazione di gioco, nonostante il vantaggio di due reti, il tecnico del City non sembrava completamente soddisfatto. Mentre i calciatori andavano verso gli spogliatoi per l'intervallo, ha raggiunto proprio Haaland per dargli delle indicazioni in maniera abbastanza energica. Tutto normale, tutto in stile Pep. Se non fosse che il tecnico, mentre camminava e istruiva il proprio attaccante, si è reso conto di un cameramen a due passi da loro che stava riprendendo scena e dialogo.

Guardiola non l'ha presa evidentemente benissimo, e così ha momentanamente interrotto il dialogo con Haaland, recandosi verso la telecamera, fissandola e dandole un buffetto per spostarla. Il tecnico ha poi ricominciato a camminare verso il proprio calciatore, continuando a dargli istruzioni, e con il cameramen che ha sì ripreso nuovamente la scena, ma ad una distanza in cui era diventato impossibile ascoltare il dialogo tra i due. Ipotizzabile che Guardiola si sia poi rasserenato, visto il terzo gol siglato nella ripresa di Rodri e con i primi 3 punti della stagione messi in cascina. E intanto il Manchester City, nonostante già una squadra quasi perfetta, prova a chiudere per un altro colpo da 100 milioni: Lucas Paquetá.