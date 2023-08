Premier, l'Arsenal parte bene: Saka e Nketiah piegano il Nottingham Forest

LONDRA (Inghilterra) - Dopo il match di apertura della nuova Premier League vinto per 3-0 dal Manchester City contro il Burnley, risponde subito l'Arsenal di Arteta che si impone per 2-1 contro il Nottingham Forest.

Riparte il botta e risposta tra Gunners e Citizens, duello che ha infiammato anche la passata stagione con gli uomini di Guardiola che alla fine sono riusciti a spuntarla vincendo il titolo. Tutto facile all'Emirates Stadium per i padroni di casa che passano al minuto 26 con la rete di Nketiah su assist di tacco di Martinelli. Passano altri sei minuti ed è Saka a trovare la via del raddoppio che manda tutti al riposo sul 2-0. Nella ripresa è il nuovo acquisto Rice a cercare in più di un'occasione la terza rete, ma all'83' è il Nottingham a riparire i discorsi con Awoniyi che dimezza lo svantaggio riaccedendo le speranze degli ospiti. Dopo 7' di recupero arriva il fischio finale per la festa dell'Arsenal che dopo la vittoria del Community Shield parte bene anche in campionato.