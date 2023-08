Chelsea-Liverpool, gol ed emozioni. Tottenham, dopo Kane parte con un pari

Al 18' Salah inventa un assist al bacio per Luis Diaz che in scivolata sblocca la partita, l'egiziano trova anche la rete de raddoppio ma il il Var correttamente annulla per fuorigioco. Il match è emozionante e i padroni di casa lo animano tra il 37' e 38': gol del pareggio firmato da Disasi su assist di Chilwell il quale, all'azione successiva, realizza il gol del potenziale vantaggio annullato però dal Var per fuorigioco. Nel secondo tempo i ragazzi di Pochettino anno il controllo della partita ma non riescono a finalizzare con Nico Jackson che sbaglia clamorosamente la rete del 2-1 e al 92' Darwin Nunez, da fuori area con deviazione di Ugochukwu, va ad un soffio dal gol della giornata.

Esordio agrodolce del Tottenham che alla prima senza Harry Kane pareggia in rimonta per 2-2 sul campo del Brentford. Match che vive tutto nel primo tempo con gli Spurs che sbloccano subito la partita all'11' con Cristian Romero ma in 10 minuti i padroni di casa pareggiano (su rigore con Mbeumo) e si portano in vantaggio con Wissa. Il pareggio per il Tottenham arriva nel recupero (49') con Emerson Royal su assist (il 2° giornata) di Maddison. Tottenham propositivo ma l'assenza di Kane è stata evidente rimarcata dalla prestazione poco convincente di Richarlison che non è riuscito a trovare la via del gol malgrado l'impiego per 90'.

