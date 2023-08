Manchester United, buona la prima: battuto il Wolverhampton

MANCHESTER (Inghilterra) - La prima giornata della Premier League si chiude ad Old Trafford con il Manchester United che vince di misura contro il Wolverhampton. I Red Devils infatti hanno avuto la meglio per 1-0 contro i Wolves dopo 100' di gioco in un match di grande sofferenza deciso al 75' dal colpo di testa di Varane su assist di Wan-Bissaka. Gli ospiti non demordono, schiacciano i padroni di casa nella loro area e all'82' Onana si supera su Silva da distanza ravvicinata. L'ex portiere dell'Inter è stato protagonista di tre interventi decisivi nel finale di partita rischiando anche al 96' con un'uscita a vuoto dove ha colpito Kalajdzic, il direttore di gara però non ha assegnato il rigore.