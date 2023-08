Giocano contro Haaland, lo schierano a Fantacalcio: bufera su Burnley-City

LONDRA (Inghilterra) - Erling Haaland ha già lasciato il segno in questo avvio di Premier League, doppietta al Burnley alla prima di campionato nel successo netto per 3-0 del Manchester City . Tutto nella norma se non fosse che in Inghilterra sta facendo molto rumore proprio questa partita in merito al fantacalcio.

Burnley-City ed il fantacalcio

Josh Brownhill, Jack Cork e Arijanet Muric, tre giocatori del Burnely, avevano schierato al fantacalcio inglese (Fantasy Premier League) proprio l'attaccante norvegese dei Citizens nel loro 11 titolare con tanto di fascia da capitano. Il fatto di puntare su giocatori che militano nella squadra avversaria del week-end non è visto di buon occhio dai compagni di squadra, dai tifosi e anche dall'organizzazione soprattutto dopo una sonora sconfitta. Da sottolineare, però, che i tre in causa non hanno giocato o meglio, solo Brownhill è sceso in campo per sostituire Berge al 91' con il match già in ghiaccio.