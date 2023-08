Premier League, primi tre punti per il Nottingham: Sheffield ko

Dopo la sconfitta in casa dell'Arsenal, il Nottingham Forrest si risolleva immediatamente e centra la prima vittoria stagionale, grazie soprattutto all'ottima prestazione di Aurier, autore di due assist. Lo Sheffield invece resta ancora a corto di punti, incassando la seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna all'esordio contro il Crystal Palace.

Nottingham-Sheffield Utd, la cronaca

Il Nottingham Forest conquista i primi punti della stagione battendo, nel match casalingo valido per la seconda giornata di Premier League, lo Sheffield Utd 2-1. Già al 3° minuto di gioco, Awoniyi su assist di Aurier porta in vantaggio i padroni di casa, ma al 48° del secondo tempo pareggia Hamer per gli ospiti. A tempo scaduto arriva il gol della vittoria e a firmare il 2-1 è Wood, abile a sfruttare il secondo assist di giornata di Aurier, che regala i tre punti al Nottingham Forrest.