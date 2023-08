Chelsea, tonfo in casa West Ham e altro attaccante ko: Pochettino affonda

Al London Stadium partono bene gli uomini di Moyes che dopo appena 7' sbloccano il risultato con Aguerd. La risposta ospite arriva al 28' con Chukwuemeka che trova il suo primo gol in Premier League prima di dover dare forfait per un infortunio a ridosso dell'intervallo. Nel primo tempo però c'è anche l'occasione per Enzo Fernandez che al 43' fallisce il rigore del sorpasso Blues facendosi ipnotizzare da Areola. Nella ripresa è allora Antonio a mettere nuovamente la freccia per gli Hammers, un nuovo vantaggio che resiste nonostante il doppio giallo rimediato da Aguerd al 67'. I tentativi di Pochettino di sfruttare la superiorità numerica con l'ingresso in campo di Mudryk, Caicedo e Madueke non producono gli effetti sperati e al 96' c'è tempo anche per il tris dei padroni di casa con il rigore di Paquetà, in campo per 90' nonostante le indagini in corso per il caso scommesse.

Premier League, i risultati

L'Aston Villa cala il poker contro l'Everton

Poker dell'Aston Villa di Unai Emery, sotto gli occhi del nuovo acquisto Nicolò Zaniolo, presente in tribuna, contro l'Everton nella seconda giornata di Premier League. A segno McGinn e Douglas Ruiz, su rigore, nel primo tempo, Bailey e Duran nella ripresa. Nota stonata del pomeriggio dei Villains l'infortunio a 20' dal suo ingresso in campo per Coutinho, si teme uno stiramento. Il club di Birmingham ottiene i primi tre punti in campionato, mentre i Toffees rimangono fermi a quota zero.

Aston Villa-Everton, tabellino e statistiche