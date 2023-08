All'Arsenal basta un rigore di Odegaard: Crystal Palace ko

I Gunners vincono anche nella seconda giornata di Premier League dopo aver battuto il Nottingham Forrest all'esordio, agganciando così in testa alla classifica sia il Brighton di De Zerbi che il Manchester City di Guardiola. Si ferma il Crystal Palace dopo la vittoria in trasferta sul campo dello Sheffield United.

Crystal Palace-Arsenal, la cronaca

Primo tempo completamente dominato dall'Arsenal che ha diverse palle gol ma non ne riesce a sfruttare neanche una. Crystal Palace attento in difesa, grazie anche all'ottima prova del portiere Johnstone. Nel secondo tempo arriva il vantaggio dei Gunners grazie al rigore messo a segno da Odegaard al 54° minuto. Al 67° Tomiyasu lascia l'Arsenal in inferiorità numerica a causa di un doppio giallo preso in una manciata di minuti. L'ultima occasione capita sui piedi di Mitchell che da pochi passi spara alto sopra la traversa senza impensierire Ramsdale.