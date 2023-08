Guardiola operato d’urgenza: il comunicato del Manchester City

Lo rende noto in un comunicato il Manchester City, spiegando che l'allenatore da tempo ha problemi alla schiena. Guardiola sarà lontano dalla sua squadra per un paio di partite. In sua assenza, il vice allenatore Juanma Lillo supervisionerà l'allenamento della prima squadra e sarà in panchina fino al ritorno di Guardiola, che secondo le previsioni dovrebbe tornare dopo la prossima sosta per le Nazionali.

Il comunicato della società

In un comunicato, il Manchester City ha dichiarato che "Guardiola soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d'urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L'intervento è stato un successo e Pep ora si riprenderà e si riabiliterà a Barcellona. Tutti al Manchester City augurano a Pep una pronta guarigione e non vedono l'ora di rivederlo presto a Manchester".