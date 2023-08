Salah in Arabia? Klopp fa chiarezza sul futuro della stella del Liverpool

In vista del big-match di domenica a casa del Newcastle l'allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, ha voluto fare chiarezza sulla sua stella: "È difficile parlare di storie mediatiche, perché dal nostro punto di vista non c'è nulla di cui parlare - aggiunge - Mo è un giocatore del Liverpool, è fondamentale. Non c'è niente. Se ci fosse qualcosa, la risposta sarebbe no. Parte della mia filosofia di vita è pensare a un problema quando si presenta, ma al momento non c’è assolutamente nulla".