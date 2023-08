Brighton, De Zerbi: "Enciso out per un lungo periodo, voglio due acquisti"

Roberto De Zerbi ha presentato in conferenza stampa la gara contro il West Ham di scena all'Amex Stadium di Brighton sabato alle 18:30 e valida per la terza giornata di Premier League .

Il tecnico italiano ha dichiarato: "Siamo in ottima condizione. C'è una bella atmosfera e vorremmo finire sabato sera in testa alla classifica con nove punti". Il Brighton in questo campionato è partito fortissimo, con due successi per 4-1 contro Luton e Wolverhampton.

Enciso out, le parole di De Zerbi

L'allenatore azzurro dovrà fare a meno di Enciso per diverso tempo: il 19enne paraguaiano è un perno fisso del centrocampo del Brighton e ha rimediato un infortunio alla cartilagine del menisco. De Zerbi ha dichiarato: "Rimarremo senza Julio per un lungo periodo. Può succedere nel calcio, ma mi dispiace per lui perché stava giocando davvero bene". Poi sul mercato ha aggiunto: "Vorrei costruire una squadra più forte. Abbiamo a disposizione ancora 6-7 giorni e cerchiamo un attaccante e un centrocampista, questo per la perdita di Julio e la cessione di Caicedo. I nomi? Non è corretto parlare di giocatori di altri club. Posso dire che abbiamo diverse opzioni".