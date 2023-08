Manchester United, Ten Hag e l'esordio di Hojlund: "Non è ancora pronto"

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico dei Red Devils ha toccato diversi temi tra cui la situazione fisica dell'ex Atalanta Hojlund: "Non è pronto per domani, ma è vicino al rientro. Oggi per la prima volta si è allenato con la squadra, quindi ci aspettiamo che la prossima settimana si alleni interamente con il resto dei compagni".

Ten Hag e gli infortuni: le parole su Shaw e Malacia

Successivamente, Ten Hag ha parlato degli altri indisponibili: "Shaw? Non possiamo sbilanciarci sui tempi di recupero. Malacia? Ci vorranno alcune settimane prima che torni. Sicuramente abbiamo soluzioni interne per far fronte a queste assenze" per poi fare un resoconto sulla situazione complessiva della squadra: "I tifosi si aspettano un Manchester United vincente e io sono responsabile di questo. Devo mettere tutto il mio impegno e la mia concentrazione per farci giocare meglio di quanto facciamo ora".