Onana, ma che fai? Awoniyi non fa la finta ma lui va giù

Dopo appena 4 minuti di gioco i Red Devils inseguono sotto 2-0 con l'ex portiere dell'Inter non impeccabile. In occasione della rete dell'1-0 (dopo 120" dal fischio d'inizio), Onana si ritrova a tu per tu con un lanciato Taiwo Awoniyi che a tu per tu con il portiere non calcia subito. E l'attesa è premiata: l'estremo difensore si piega sulle ginocchia per prepararsi all'intervento ma nel farlo cade all'indietro (come se avesse abboccato a una finta) e in quella frazione di secondo il giocatore dei "Garibaldis" non perdona piazzando la sfera nell'angolino alla sinistra dell'ex nerazzurro.