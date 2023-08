Premier, Kulusevski trascina il Tottenham. Lo United vince in rimonta

LONDRA (Inghilterra) - Vittoria in rimonta del Manchester United per 3-2 contro il Nottingham Forest nella terza giornata della Premier League. Ad Old Trafford ospiti in vantaggio di due gol dopo 4' minuti con Awoniyi e Boly. Poi la rimonta dei Red Devils con Eriksen nel primo tempo, Casemiro e Bruno Fernandes nella ripresa. Frena in casa l'Arsenal, che non va oltre il 2-2 contro il Fulham. Al vantaggio ospite di Pereira nel primo tempo, i Gunners replicano nella ripresa con un rigore di Saka e con un gol di Nketiah. Nel finale è Palhinha a firmare il definitivo pareggio per il Fulham.

Nelle altre due gare pomeridiane, successo esterno dei Wolves per 1-0 in casa dell'Everton con un gol di Kalajdzic nel finale mentre termina in parità 1-1 la sfida tra Brentford e Crystal Palace con le reti di Schade per i padroni di casa e Andersen per gli ospiti. In classifica, l'Arsenal aggancia momentaneamente in vetta il Tottenham con 7 punti mentre lo United sale a 6 con Brighton e Manchester City che devono ancora a scendere in campo rispettivamente contro West Ham e Sheffield Utd.

La classifica di Premier League

Kulusevski gol, il Tottenham passa a casa del Bournemouth

Al Vitality Stadium di Bournemouth il Tottenham conquista il suo 2° successo consecutivo battendo i padroni di casa per 2-0 con l'ex Dejan Kulusevski a segno. Al 17' ospiti subito in vantaggio: filtrante perfetto di Saar nel cuore dell'area per Maddison che con il diagonale beffa Neto per l'1-0. Nell'avvio di ripresa le "Cherries" assediano l'area del Tottenham am al 62' Udogie scambia bene con Son, mette in mezzo e Kulusevski è il più lesto a tagliare sul primo palo per impattare la sfera e siglare il gol del raddoppio nonché suo 8° gol in carriera in Premier.

Altra partita incolore per l'attaccante brasiliano Richarlison a conferma che la squadra di Postecoglou ha ancora difficoltà nel trovare in casa (e sul mercato) un erede di Kane.

Bournemouth-Tottenham, tabellino e statistiche