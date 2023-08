Haaland e Saka premiati ai PFA Awards: City e Arsenal protagonisti

Simbolo dei Citizens, ovviamente, Erling Haaland, che ha segnato nell'ultimo match contro lo Sheffield venendo "braccato" da uno speciale tifoso che ha esultato in campo con lui.

PFA Awards, trionfo City e Arsenal

Il City e Haaland sono stati le stelle anche della scorsa Premier League, vinta proprio dalla squadra di Pep Guardiola. Nella serata di ieri sono arrivati i premi per la stagione 2022/23 dei campionati inglesi, i PFA Awards, organizzati proprio dalla Professional Footballers' Association e tenutisi al Lowry Theatre di Manchester. A trionfare come miglior giocatore della scorsa Premier è stato ovviamente l'attaccante norvegese, autore di ben 36 gol e 8 assist in 35 apparizioni. Il miglior giovane invece Bukayo Saka, stella dell'Arsenal che ha conteso il titolo al Manchester fino all'ultimo. Definita anche la top 11 dello scorso campionato, dove a rubare la scena sono stati proprio i calciatori del City (addirittura 5) e dei Gunners (ben 4). Questa la miglior formazione 2022/23 in Premier League: Ramsdale (Arsenal); Trippier (Newcastle), Stones (Manchester City), Dias (Manchester City), Saliba (Arsenal); De Bruyne (Manchester City), Rodrigo (Manchester City), Odegaard (Arsenal); Saka (Arsenal), Haaland (Manchester City), Kane (Tottenham). A Ian Wright, bandiera dell'Arsenal dal 1991 al 1998, il Premio al merito. Per quanto riguarda il campionato femminile, invece, a trionfare come miglior calciatrice e come miglior giovane calciatrice sono state rispettivamente Rachel Daly (Aston Villa) e Lauren James (Chelsea).