Premier, quanto mi costi: popolare solo il Liverpool

Sorprendentemente, prendendo in esame i prezzi che i club inglesi hanno già reso noti per la stagione in corso, si scopre che il tagliando più economico di tutti dà il diritto di entrare in uno degli stadi di calcio più famosi del mondo, la storica casa del Liverpool, Anfiled Road. Il biglietto più economico per vedere in azione Salah e compagni costa solo 9 sterline (10.50 euro). Certo, in quel punto della Main Stand la visuale è tutt’altro che privilegiata, ma per poco più di 10 euro nessuno oserà mai lamentarsi. Nella storica Kop End, invece, il biglietto più costoso è venduto al prezzo di 44 sterline (circa 51 euro), mentre i biglietti junior non vanno oltre le 9 sterline (10.50 euro). Il motivo? Liverpool è un luogo a forte tradizione operaia che negli ultimi decenni ha affrontato una drammatica crisi economica che ha colpito il tessuto sociale della città: ad Anfiled, dunque, la questione prezzi è, per questo motivo, sentitissima, e il club sa bene di non potersi spingere troppo oltre per non scontentare la base storica del tifo Scouser.

Anfiled a parte, non sono tanti altri gli stadi in cui si può assistere a una gara di Premier per meno di 30 sterline (35 euro). Sorprendente, però, che possa accadere nel salotto più sfarzoso della capitale inglese, il ricchissimo quartiere di Chelsea: a Stamford Bridge, infatti, alcuni posti molti limitati per partite non di cartello vengono venduti a 25 sterline (circa 29 euro). Non male nemmeno l’offerta limitatissima di tagliandi per alcune gare dell’Arsenal, venduti a 28,50 sterline (circa 33 euro). Le cifre popolarissime a cui vengono messi in vendita pochi biglietti delle gare casalinghe del Liverpool diventano ancora più sorprendenti se si pensa che, invece, il biglietto più economico per entrare a Goodison Park, la casa degli odiati cugini dell’Everton, costa addirittura 55 sterline (64 euro). Ma la politica dei prezzi utilizzata dai Toffees è differente da quella degli altri club: infatti, a Goodison Park tutti pagano lo stesso prezzo, indipendentemente dall’avversario o dalla zona in cui siedono. Questo significa che 64 euro è anche il prezzo più alto praticato dall’Everton. E i prezzi più alti in assoluto? Nella Westview del Chelsea, un segmento della West Stand Upper Tier per un pubblico particolarmente facoltoso, un sediolino imbottito con vista panoramica su Londra arriva a costare 240 sterline (circa 280 euro). In tutto sono solo 5 i club - Chelsea, Fulham, Tottenham, Arsenal e West Ham - a vendere biglietti a prezzi che superano le due cifre. E non è per nulla causale: sono tutte squadre che hanno sede nella ricca Londra.

