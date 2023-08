“Ansu Fati da De Zerbi, il Brighton piazza il colpo Europa League”

Settembre è un mese perfetto per ricominciare, almeno per i calciatori. Soprattutto per quelli come Ansu Fati , che hanno bisogno di dimostrare il loro valore. Il giovane attaccante del Barcellona non ha avuto spazio in questo inizio di stagione e ha collezionato appena 47 minuti.

L'altra stella Yamal e Raphinha lo hanno messo all'angolo e la dirigenza gli ha proposto una nuova avventura: il Brighton di De Zerbi, come riporta Marca. Nel gioco dell'allenatore italiano calzerebbe a pennello e ritroverebbe la fiducia che in questo momento gli manca in Liga.

Ansu Fati, da De Zerbi per tornare a sorridere

I blaugrana non lo stanno scaricando, si tratta di un prestito per testarlo. Nel 2020 il club ha rifiutato offerte da 150 milioni e meno di un anno fa ha anche rinnovato fino al 2027, con inserimento di una clausola monstre da 1000 milioni. "Ha bisogno di persone che credono in lui. Sicuramente riuscirà a trovarle, ma probabilmente non al Barcellona". Così Santi Nolla, giornalista di Mondo Deportivo, aveva descritto la sua situazione. Anche Xavi lo ha compreso. Ora al Brighton può trovare il contesto perfetto per esaltare le sue caratteristiche. Meno pressione e anche la possibilità di giocare da protagonista in Europa League. Sulla sinistra il tecnico italiano può contare su Mitoma e sulla trequarti ha un talento come Enciso (al momento out per infortunio), quindi lo spagnolo dovrà conquistarsi uno spazio. Un'ottima prova per dimostrare al Barcellona quanto vale.