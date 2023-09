Il West Ham passa di misura a Luton: decide Bowen

LUTON (Inghilterra) - A Kenilworth Road il West Ham batte il Luton nell'anticipo della 4ª giornata di Premiar League. Sul campo della neo-promossa gli Hammers si sono imposti per 2-1 conquistando il 3° successo consecutivo e prendendosi momentaneamente la testa della classifica (10 punti). L'ex Milan Paqueta ispira il gol di Bowen con un cross perfetto che il giocatore inglese ha dovuto semplicemente depositare in rete. Ospiti che trovano al 50' il raddoppio con Emerson Palmieri ma il Var lo annulla per azione iniziata in fuorigioco. Il 2-0 arriva comunque all'82' con il colpo di testa di Zouma sugli sviluppi di un calcio d'angolo, vana la rete al 92' di Andersen per gli Hatters.