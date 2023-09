City e Tottenham, vittoria con manita. Chelsea ko in casa con il Nottingham

Il Manchester City resta l'unica squadra a punteggio pieno in Premier League dopo 4 giornate. In attesa del rientro in panchina di Guardiola dopo l'intervento alla schiena, i Citizens travolgono all'Etihad il Fulham per 5-1: apre Julian Alvarez, pari di Ream, nuovo vantaggio di Ake e nella ripresa si scatena Haaland con una tripletta.