Lo United si illude, l'Arsenal rimonta e vince in un recupero infinito

In 60" prima Rashford (27' su assist di Eriksen) e poi Odegaard (28') infiammano la partita sull'1-1. Nel finale i Gunners tremano perché all'89' i Red Devils trovano il varco con Garnacho che segna in contropiede la rete del 2-1 ma il Var lo annulla per fuorigioco. Var che era stato già protagonista anche al 60' quando ha tolto un rigore in favore dei padroni di casa che però al 95' fanno esplodere l'Emirates: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la sfera arriva Rice che stoppa e calcia sul primo palo, la deviazione di Evans beffa Onana che non riesce a parare per il 2-1 Gunners. Lo United cerca l'assalto finale con il debutto dell'ex Atalanta Hojlund ma si scopre troppo e Gabriel Jesus punisce calando il sipario con il tris in contropiede al 101'.

Arsenal-Manchester United, tabellino e statistiche

Liverpool, c'è la terza vittoria consecutiva. Ok Crystal Palace

Non si ferma la corsa del Liveprool di Klopp che in casa batte in scioltezza l'Aston Villa per 3-0 conquistando il 3° successo consecutivo. Per i Reds a segno Szoboszlai (3'), auto-gol di Cash (22') e Salah (55'). Infine torna al successo il Crystal Palace che resiste alla rimonta del Wolverhampton e vince 3-2 con la doppietta di Edouard (56' e 84).

Liverpool-Aston Villa, tabellino e statistiche

Crystal Palace-Wolverhampton, tabellino e statistiche