Amrabat e il sogno Manchester United: "Perché stravedo per Ten Hag"

Trasferitosi in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto il nazionale marocchino ha scelto la maglia numero 4 ed è determinato a lasciare il segno all'Old Trafford dopo un Mondiale da protagonista, con la fascia di capitano al braccio, fino all'eliminazione in semifinale a Qatar 2022 contro la Francia.

Manchester Unitedi, Amrabat ritrova Ten Hag

Amrabat ritrova Ten Hag, che lo ha lanciato alla ribalta del calcio europeo con la maglia dell'Utrecht: "È stato molto importante perché ero molto giovane. Avevo dicotto anni e lui mi diede la possibilità di giocare in prima squadra con l'Utrecht. Abbiamo passato dei momenti fantastici insieme, una stagione davvero bella. Ho imparato molto da lui. Sì, Ten Hag è una delle persone più importanti della mia carriera".